Власть 03 июля 2023, 09:40 Путин поздравил Белоруссию с Днем независимости и отметил борьбу Союзного государства с внешними угрозами Президент Путин: Белоруссия и Россия вместе противостоят внешним угрозам и вызовам РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко с поздравлением с Днем независимости страны. Российский лидер отметил, что два государства сейчас вместе противостоят серьезным внешним угрозам. Сайт Кремля опубликовал послание.

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь», — сказано в документе.

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Путин напомнил, что праздник имеет особое значение также и для россиян. Ведь 3 июля связано с большим событием в общей истории — освобождением Минска от фашистов. По его словам, узы братской дружбы и взаимовыручки остаются основой российско-белорусских отношений.

«Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам», — отметил глава государства.

Он выразил надежду на то, что благодаря развитию двусторонних отношений во всех направлениях, укреплению институтов Союзного государства Россия и Белоруссия смогут преодолеть трудности и отстоять интересы государств в мире.

Российский лидер пожелал белорусам процветания и счастья, а Лукашенко — успехов и здоровья.