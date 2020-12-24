Путин поздравил Алиева с днем рождения

«Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах», — говорится в сообщении.

Путин также оценил личный вклад Алиева в упрочение отношений стратегического партнерства между странами. Он надеется и на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-азербайджанских связей на всех направлениях.

Президент пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, отметил сайт RT. Также он попросил передать «сердечный привет» семье лидера Азербайджана.

Ильхаму Алиеву 24 декабря исполнилось 59 лет. Он родился в Баку в 1961 году.