Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем пограничника

Сегодня, 28 мая, отмечается День пограничника. Военнослужащих и ветеранов пограничной службы поздравил с профессиональным праздником президент Владимир Путин.

«Поздравляю личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Самые добрые слова — вашим родным и близким. Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность Родины и наших граждан», — сказал лидер страны.

Он добавил, что российские пограничники не раз доказывали высочайший профессионализм и выполняли даже самые сложные задачи. Путин также подчеркнул, что страна всегда будет помнить тех, кто погиб на своем посту и не жалел себя защищая людей.

«Нынешнее поколение пограничников с честью продолжает легендарные традиции, надежно отстаивает национальные интересы и безопасность России. Хочу поблагодарить всех вас за добросовестную службу, за верность долгу и присяге», — отметил президент.

Глава государства напомнил, что в мире есть немало угроз, поэтому перед пограничниками стоят серьезные задачи. Военнослужащие должны не допустить, чтобы в Россию попали террористы и преступники.

«Уверен, что вы будете и впредь достойно выполнять свои обязанности, честно, на совесть служить России. Еще раз поздравляю вас с праздником — с Днем пограничника. Желаю здоровья и успехов», — заключил Путин.