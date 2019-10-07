Путин повысил зарплату себе и главам федеральных ведомств

Владимир Путин подписал указ об увеличении на 4,3% денежного вознаграждения президенту и председателю правительства. Прибавку также получили главы всех министерств и федеральных ведомств.

Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, зарплаты высшего руководства повысились с 1 октября. Прибавка коснулась глав всех министерств, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ, а также вице-премьеров, секретаря Совета безопасности РФ, председателя ЦИК и дипломатических работников МИД.

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В последний раз зарплаты президента и премьер-министра увеличивали 1 января 2018 года. Тогда вознаграждение повысили на 4%.

Рост зарплат служащих прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как он сообщил РИА «Новости», это плановая индексация. Финансирование этих расходов должно обеспечить правительство.