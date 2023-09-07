Власть 07 сентября 2023, 13:08 Путин повысил в звании командующего группировкой войск «Центр» в зоне СВО Путин повысил командующего группировкой «Центр» Мордвичева до генерал-полковника РИА «Новости»

Читать 360tv в

Командующему войсками Центрального военного округа Андрею Мордвичеву присвоили звание генерал-полковника. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Его опубликовали на портале правовой информации.

Глава государства подписал 7 сентября указ о повышении в звании трех офицеров. Андрей Мордвичев и командующий восьмой общевойсковой армией Южного военного округа Геннадий Анашкин стали генерал-полковниками, а начальник Главного автобронетанкового управления Александр Шестаков — генерал-лейтенантом.

Реклама

Группировка войск «Центр», которой командует Андрей Мордвичев, ведет бои на Краснолиманском направлении. Минобороны России сообщало 6 сентября, что при поддержке артиллерии и авиации она отразила две атаки у Серебрянского лесничества и в ЛНР. Украинская армия потеряли до 50 бойцов, бронемашины, гаубицу и артиллерийскую установку.