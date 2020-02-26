    26 февраля 2020, 16:07

    Путин потребовал жестко реагировать на подлоги в работе полицейских

    Дарья Морозова

    Президент России Владимир Путин заявил, что МВД должно максимально жестко реагировать на фальсификации со стороны полицейских и увольнять таких сотрудников. Об этом сообщила газета «Известия».

    «Требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников», — сказал президент.

    Также он заметил, что значительно увеличилась раскрываемость особо опасных преступлений: убийств, разбоя, причинения тяжкого вреда здоровью.