Путин потребовал жестко реагировать на подлоги в работе полицейских
Президент России Владимир Путин заявил, что МВД должно максимально жестко реагировать на фальсификации со стороны полицейских и увольнять таких сотрудников. Об этом сообщила газета «Известия».
«Требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников», — сказал президент.
Также он заметил, что значительно увеличилась раскрываемость особо опасных преступлений: убийств, разбоя, причинения тяжкого вреда здоровью.