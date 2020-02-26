Путин потребовал жестко реагировать на подлоги в работе полицейских

«Требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников», — сказал президент.

Также он заметил, что значительно увеличилась раскрываемость особо опасных преступлений: убийств, разбоя, причинения тяжкого вреда здоровью.