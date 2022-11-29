Власть 29 ноября 2022, 14:11 Путин потребовал в кратчайшие сроки интегрировать новые регионы в судебную систему России Президент Путин: жители новых регионов должны получить судебную защиту в короткие сроки РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин призвал очень быстро интегрировать новые регионы страны в судебную систему России. По его словам, люди должны получить право на судебную защиту, написало РИА «Новости».

Путин выступил на Всероссийском съезде судей и напомнил, что по итогам референдумов в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Он заявил, что на этих территориях должны появиться федеральные суды.

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«Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему», — сказал президент.

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Глава государства отметил, что это серьезный объем работы, который связан не только с подбором судей и других сотрудников судов, но и строительством новых зданий, финансированием всех работ.

«И сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту», — подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что российское судебное сообщество справится с этим вызовом.