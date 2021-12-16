Путин потребовал развивать практику скрининга в начале беременности

Российским властям следует основательно заняться внедрением скрининга на ранних сроках беременности. Об этом заявил президент Владимир Путин. Его слова привел ТАСС.

«Нужно своевременно делать анализы, проверки, скрининги делать на ранних стадиях беременности. Вот что надо делать, в России это та тема, которой заниматься министерству здравоохранения, всему социальному блоку нужно уже основательно», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, необходимость использовать современные методики данной работы.

Слова Путина прозвучали на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Перед этим глава АСИ Светлана Чупшева рассказала о том, что в Свердловской области был разработан порядок медико-социальной помощи семьям, где родились дети с синдромом Дауна. Благодаря этому в регионе случаев отказа от таких детей нет.

По словам Чупшевой, такая схема включает протокол объявления диагноза, протокол исследований и протокол маршрутизации. Это позволяет комплексно поддерживать семьи после выписки из родильного дома. Такую схему можно применять и при рождении детей с другими особенностями, подчеркнула Чупшева. Данную практику имеет смысл распространить по всей России.

Путин согласился с тем, что это важное предложение. Ранее глава государства потребовал энергичнее использовать те возможности для развития внутреннего туризма в РФ, которые дала пандемия. Российская туриндустрия получила своего рода шанс за счет закрытых границ.

При этом Путин удивился ходу реализации нацпроекта по развитию туризма в России