25 июля 2023, 00:09
Путин потребовал продолжать расследование преступлений неонацистов в новых регионах России
Президент России Владимир Путин потребовал продолжать системно расследовать преступления карателей, иностранных наемников и неонацистов в новых регионах страны. Об этом глава государства заявил в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия, его слова привел ТАСС.
«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов», — заявил президент.
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Глава государства выразил уверенность, что следователи в новых регионах России «понимают всю важность этой задачи». Также президент отметил другие ключевые направления деятельности органов следствия, связанные с расследованием преступлений против жизни и здоровья граждан.
Путин ранее подписал закон, который закрепляет полномочия Министерства юстиции по контролю за иностранными агентами. Теперь органы публичной власти, организации, должностные и физические лица при своей деятельности обязаны учитывать ограничения, которые накладывает статус иноагента.
Владимир Путин
Следственный комитет России
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