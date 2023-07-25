Власть 25 июля 2023, 00:09 Путин потребовал продолжать расследование преступлений неонацистов в новых регионах России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин потребовал продолжать системно расследовать преступления карателей, иностранных наемников и неонацистов в новых регионах страны. Об этом глава государства заявил в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия, его слова привел ТАСС.

«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов», — заявил президент.

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Глава государства выразил уверенность, что следователи в новых регионах России «понимают всю важность этой задачи». Также президент отметил другие ключевые направления деятельности органов следствия, связанные с расследованием преступлений против жизни и здоровья граждан.

Путин ранее подписал закон, который закрепляет полномочия Министерства юстиции по контролю за иностранными агентами. Теперь органы публичной власти, организации, должностные и физические лица при своей деятельности обязаны учитывать ограничения, которые накладывает статус иноагента.