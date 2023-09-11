Важное 11 сентября 2023, 16:24 Путин потребовал принять меры, чтобы исключить риски подтоплений на Дальнем Востоке Путин поручил принять меры в дальневосточных районах, где есть риски подтопления Пресс-служба МЧС

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Президент России Владимир Путин потребовал тщательно проанализировать ситуацию в районах Дальнего Востока, где есть риск подтопления, и принять меры, чтобы исключить подобные происшествия. Глава государства дал такое поручение на совещании по развитию дальневосточных городов.

Путин напомнил участникам совещания о недавнем прорыве дамбы в Уссурийске. Из-за этого случая пострадали свыше 44 тысяч человек, а общий ущерб оценили в семь миллиардов рублей.

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«Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены», — заявил президент.

Глава государства поручил разработать по итогам анализа сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений.

В августе на Приморский край обрушился обрушился тайфун «Ханун» с сильными дождями. За пару дней в регионе затопило свыше 4,6 тысячи частных жилых домов. Вода отрезала от остальных территорий 28 населенных пунктов. После тайфуна Путин поручил МЧС следить за ситуацией в Приморье.