Власть 05 апреля 2023, 18:22 Путин потребовал пресекать пропаганду, дестабилизирующую обстановку в новых регионах Президент Путин: нужно пресекать пропаганду, раскачивающую ситуацию в новых регионах РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин потребовал жестко бороться с пропагандой, направленной на дестабилизацию обстановки в новых российских регионах. Об этом глава государства заявил на заседании Совбеза РФ, сообщил ТАСС.

Российский лидер призвал повысить эффективность борьбы с криминальными схемами в использовании информационных технологий.

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«И, конечно, следует жестко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов», — заявил Владимир Путин.

Ранее президент России призвал сделать все возможное для зажиты жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Он отметил, что сейчас в этих регионах действуют украинские радикалы, с которыми нужно бороться эффективно и жестко.