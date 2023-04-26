Власть 26 апреля 2023, 14:55 Путин потребовал от властей Ростовской области не снижать внимание к беженцам и семьям военных Президент Путин: надо продолжать помогать беженцам и родным военных в Ростовской области Пресс-служба Кремля

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Российский президент Владимир Путин потребовал от властей Ростовской области и дальше максимально помогать приезжающим в регион беженцам и живущим там военным. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Василием Голубевым, сообщил ТАСС.

Президент напомнил, что помощь надо оказывать всем категориям военнослужащих, а также их родным.

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«Я знаю, что вы это делаете, занимаетесь лично, и прошу вас дальше не снижать внимание к этим чрезвычайно важным вопросам, людям, которые переехали на территорию Ростовской области из наших близлежащих регионов тоже», — подчеркнул Путин.

Голубев рассказал российскому лидеру об успехах работников сельского хозяйства в регионе. Аграрии в прошлом году поставили очередной рекорд.

Губернатор в связи с этим попросил главу государства наградить этих людей. Путин ответил согласием.