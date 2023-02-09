Власть 09 февраля 2023, 18:51 Путин потребовал от отечественных производителей своевременных поставок самолетов МС-21 Президент Путин рассчитывает на своевременную выдачу промышленностью новых самолетов РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитает на своевременное производство российской промышленностью новых самолетов. Об этом он сказал глав на встрече с представителями авиационной отрасли, его слова передал ТАСС.

«Мы рассчитываем на своевременную выдачу на-гора, что называется, промышленностью и МС-21, и „Сухого Суперджет-100“ полностью на отечественной базе, и Ил-114, Ту-214, легкий многоцелевой самолет „Байкал“, а также вертолеты Ка-62, Ми-38 и „Ансат“, — уточнил Путин.

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Российский лидер добавил, что вертолет «Ансат» уже активно используется авиацией, и выразил надежду, что Ми-38 так же поступит в скором времени, отметив хорошие качества воздушной машины — скорость и вместимость.

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Путин обратил внимание, что планы по перевооружению парков российских авиакомпаний очень масштабны, поэтому от отечественных производителей потребуется качественная работа.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что после налаживания отрасли наши самолеты вытеснят иностранные в авиапарках отечественных компаний. Оставшуюся иностранную технику можно эксплуатировать до 2030 года.