Власть 24 января 2023, 16:06 Путин потребовал от Мишустина ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах Путин: я бы попросил ускорить принятие решений по улучшению условий жизни в новых регионах Пресс-служба Кремля

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Президент РФ Владимир Путин поручил председателю кабинета министров Михаилу Мишустину ускорить работу в новых регионах страны по повышению уровня жизни населения. Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства напомнил премьер-министру о наборе мероприятий, которые должны были провести чиновники в новых регионах. Прежде всего в социальной сфере, повышение уровня доходов.

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«Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее», — сказал Путин.

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Между тем с 1 января на новых территориях гривна потеряла силу. Теперь рубль стал единственной денежной единицей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

При этом Донецкая и Луганская народные республики давно перестали пользоваться гривной, зарплата бюджетникам выплачивается в рублях. Запорожская область стала последней из новых регионов, официально перешедших на российскую валюту.