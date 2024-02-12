Важное 12 февраля 2024, 14:17 Путин потребовал от кабмина обеспечить повышение доходов россиян Путин назвал повышение доходов россиян главным приоритетом работы кабмина РИА «Новости»

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Повышение доходов и качества жизни россиян, а также проведение стимулирующей политики для реализации потенциала России назвал главными задачами правительства на ближайшие годы президент России Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, с таким заявлением глава государства выступил на совещании по экономическим вопросам.

Путин отметил, что членам правительства в своей работе необходимо учитывать современные вызовы, которые стоят не только перед российской, но и глобальной экономикой. Поэтому нужно выработать шаги для выхода всех секторов на новый и высокотехнологичный потенциал. Для этого придется модернизировать производства и обеспечить сотрудников хорошей зарплатой.

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Президент напомнил, что сейчас завершается работа над планом социального-экономического развития страны на ближайшие шесть лет. Ключевыми направлениями в документе стали привлечение инвестиций, технологический суверенитет, развитие населенных пунктов и другие.

«При этом наша главная задача, наш безусловный приоритет — это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что при реализации программы необходимо сохранить устойчивость государственных финансов и сохранить принципы, которые помогли сохранить макроэкономическую стабильность в прошлые годы.

Отдельно президент России отметил необходимость принятия мер для удержания инфляции. Путин пояснил, на конец января годовая инфляция составила 7,2%, что ниже, чем по итогам прошлого года. Он добавил, что нужно следить за всеми параметрами и выдерживать баланс между задачами развития и сохранения ценовой стабильности.