Важное 04 апреля 2023, 13:12 Путин потребовал не затягивать с реализацией программ поддержки промышленности в России Президент Путин: поддержка промышленности в РФ является вопросом нацбезопасности РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин потребовал от кабмина не затягивать с реализацией программ поддержки промышленности. Об этом написал ТАСС.

Тема прднималась во время беседы главы государства с рабочими на заводе «Тулажелдормаш». Путин подчеркнул, что воплощение таких программ — вопрос национальной безопасности.

По его словам, необходимо выйти на устойчивый промышленный рост. Надо действовать динамично, напористо и энергично, заявил президент. Он призвал «двигаться в направлении полной суверенизации» — по крайней мере там, где это требуется для повышения суверенитета страны.

С сентября в России действует программа промышленной ипотеки — предприятиям предоставляют льготные кредиты (не более 5% годовых) на срок до семи лет на покупку недвижимости для промпроизводства. Ставка для технологических компаний — всего 3% годовых. Максимальная сумма кредита — 500 миллионов рублей.