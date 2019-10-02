Путин потребовал не заниматься фокусами с зарплатой медиков

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты», — заявил президент и подчеркнул, что допускать «фокусов» со снижением доплат при увеличении оклада допускать нельзя.

Путин поручил установить допвыплаты медработникам Подробнее

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что есть предложение закрепить правительственным актом долю, которую медики будут будут гарантированно получить в качестве оклада. Ее уровень составит не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже той планки, которая прописана в майском указе.

На прошлом заседании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения Владимир Путин поручил правительству подготовить до 1 декабря предложения по дополнительным выплатам медработникам, которые оказывают пациентам первую помощь. Кроме того, в предложениях должны быть прописаны идеи по освобождению от налогов на имущество и землю для медицинских организаций первичного звена.