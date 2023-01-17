Важное 17 января 2023, 18:06 Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая Президент Путин призвал не допустить вывоза всего урожая за границу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая, чтобы сохранить стабильные резервы. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Прошу председателя правительства взять это на контроль: нам при необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере АПК, нельзя позволить вытащить все за границу», — отметил глава государства.

Реклама

По его словам, резервы обязательно нужны стране с учетом того, что результаты работы сельского хозяйства на 2023 год пока неизвестны.

Реклама

Ранее Путин заявил, что Россия должна отказаться от экспорта необработанной древесины и организовать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью.

Он отметил, что сейчас ряд отраслей требует особого внимания со стороны правительства страны и региональных властей. Речь идет о производствах, преимущественно ориентированных на внешний рынок.

Остается непростой ситуация в лесопромышленном комплексе. Только в ноябре обработка древесины и производство продукции из дерева упали на 21,4%. В связи с этим Путин призвал сохранить работу этой и других пострадавших отраслей.