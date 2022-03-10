Путин потребовал не допустить появления новых обманутых дольщиков

В России должны довести до конца все начатое строительство домов. Появления новых обманутых дольщиков в стране допустить нельзя. Темпы выдачи ипотечных кредитов тоже необходимо сохранить.

Президент РФ Владимир Путин заявил об этом на совещании с правительством, которое состоялось 10 марта.

«Важно достроить все начатые объекты — мы с вами много раз на этот счет говорили — и, конечно, ни в коем случае не [допускать] появления новых обманутых дольщиков», — подчеркнул глава государства после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина.

Владимир Путин, уточнил ТАСС, также обратился с просьбой к кабмину и Банку России сделать все, чтобы в стране сохранились темпы выдачи ипотечных кредитов. Это необходимо для бесперебойной работы всего российского строительного сектора.

Глава государства напомнил, что за прошлый год в России удалось достигнуть рекордных результатов в этой отрасли. По словам Путина, нельзя понижать планку, нужно двигаться вперед, исходя из уже достигнутого.

Подмосковные Котельники станут первым в регионе городом без обманутых дольщиков. Сейчас там существует единственный недострой — жилой комплекс «Белые Росы». Его введут в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.