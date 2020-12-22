Путин потребовал не допустить «хулиганства» с ценами на топливо

Президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Александром Новаком прокомментировал его доклад о ценах на топливо. Российский лидер подчеркнул, что с потребителями нельзя «хулиганить», и потребовал обеспечить комфортное состояние отрасли.

«И отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. <…> С нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется», — приводит ТАСС слова Путина.

Вице-премьер Александр Новак доложил Путину, что разработанный по его предложению механизм позволил удержать цены на нефтепродукты в 2020 году на уровне не выше инфляции.

Он подчеркнул, что правительство будет и дальше следить за ценами на топливо. Контролировать Кабмин будет стоимость бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Сдерживать цены демпферу помогает налоговая система, которая удерживает их в стабильном состоянии вне зависимости от стоимости нефти на мировом рынке.