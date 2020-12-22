Путин потребовал не допустить «хулиганства» с ценами на топливо
«И отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. <…> С нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется», — приводит ТАСС слова Путина.
Вице-премьер Александр Новак доложил Путину, что разработанный по его предложению механизм позволил удержать цены на нефтепродукты в 2020 году на уровне не выше инфляции.
Он подчеркнул, что правительство будет и дальше следить за ценами на топливо. Контролировать Кабмин будет стоимость бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Сдерживать цены демпферу помогает налоговая система, которая удерживает их в стабильном состоянии вне зависимости от стоимости нефти на мировом рынке.