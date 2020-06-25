Путин потребовал исключить накрутку явки на голосование по Конституции
«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов», — сказал российский лидер. Его процитировала газета «Известия».
По его словам, именно при выполнении этих правил нельзя будет поставить под сомнение волеизъявление граждан.
Голосование по поправкам в Конституцию стартовало в России 25 июня. Свое мнение россияне смогут высказать в течение недели — до 1 июля включительно. Избирательные участки будут работать ежедневно — с 08:00 до 20:00.
У москвичей и жителей Нижегородской области есть возможность проголосовать дистанционно. Для этого нужно было предварительно зарегистрироваться.
В первый день проголосовать успели заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Также «360» заметил на избирательном участке в подмосковных Озерах актера Сергея Безрукова.