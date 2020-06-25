Путин потребовал исключить накрутку явки на голосование по Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что ни в коем случае никого нельзя принуждать участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Он отметил, что результаты не должны накручиваться.

«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов», — сказал российский лидер. Его процитировала газета «Известия».

По его словам, именно при выполнении этих правил нельзя будет поставить под сомнение волеизъявление граждан.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало в России 25 июня. Свое мнение россияне смогут высказать в течение недели — до 1 июля включительно. Избирательные участки будут работать ежедневно — с 08:00 до 20:00.

У москвичей и жителей Нижегородской области есть возможность проголосовать дистанционно. Для этого нужно было предварительно зарегистрироваться.

В первый день проголосовать успели заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Также «360» заметил на избирательном участке в подмосковных Озерах актера Сергея Безрукова.