Перед совещанием по развитию нефтегазовой отрасли Владимир Путин потерял председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона, который должен был сидеть рядом с ним. В этот же момент один из операторов не мог найти штатив.

«У нас Михельсона нет. А у вас какого-то штатива, подумаешь, ерунда какая. Михельсона надо найти сначала», — пошутил Путин.

Михельсон вернулся раньше, чем был найден штатив. Последний был нужен оператору, чтобы картинка прямой трансляции не дрожала. Владимир Путин и эту ситуация не оставил без шутки.

«Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете?» — сказал с улыбкой президент.

После этого штатив нашли — и началось совещание.

6 декабря начался прием вопросов на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина. Это можно сделать через портал «Москва — Путину» или одноименное приложение. Конференция пройдет в прямом эфире 17 декабря.