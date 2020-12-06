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    06 декабря 2020, 15:18

    Путин потерял Михельсона, оператор — штатив. На совещании с президентом произошел курьезный случай

    Екатерина Шамина

    Перед совещанием по развитию нефтегазовой отрасли Владимир Путин потерял председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона, который должен был сидеть рядом с ним. В этот же момент один из операторов не мог найти штатив.
    Путин потерял Михельсона, оператор — штатив. На совещании с президентом произошел курьезный случай

    «У нас Михельсона нет. А у вас какого-то штатива, подумаешь, ерунда какая. Михельсона надо найти сначала», — пошутил Путин.

    Михельсон вернулся раньше, чем был найден штатив. Последний был нужен оператору, чтобы картинка прямой трансляции не дрожала. Владимир Путин и эту ситуация не оставил без шутки.

    «Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете?» — сказал с улыбкой президент.

    После этого штатив нашли — и началось совещание.

    6 декабря начался прием вопросов на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина. Это можно сделать через портал «Москва — Путину» или одноименное приложение. Конференция пройдет в прямом эфире 17 декабря.