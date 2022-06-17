Путин поставил задачу добиться снижения уровня бедности и роста доходов в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин поручил добиться снижения уровня бедности и повышения уровня доходов россиян уже в 2022 году. Об этом глава государства заявил во время выступления на ПМЭФ.

Российский лидер заявил, что снижение уровня бедности является главным показателем эффективности органов власти.

Путин отметил, что социальное равенство — один из принципов развития экономики. Он напомнил, что макроэкономической целью является снижение инфляции до 4%.

Глава государства также поручил кабмину принять кардинальные меры по поддержке семей. Путин заявил, что будущее России — это семьи с двумя, тремя и большим количеством детей.