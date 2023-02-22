Эксклюзив 22 февраля 2023, 17:42 Путин поставил США на место решением приостановить участие России в ДСНВ Политолог Ярошенко: США использовали ДСНВ-3 для одностороннего ядерного разоружения России РИА «Новости»

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В завершающей части послания Федеральному собранию глава России Владимир Путин анонсировал приостановку участия страны в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДНСВ). Политолог общественный деятель Алексей Ярошенко в беседе с «360» оценил последствия такого решения властей РФ.

«ДСНВ подразумевал взаимное сокращение объемов ядерного вооружения. Эти обязательства накладывались на обе стороны соглашения — и на Россию, и на США. Договор призван не допустить большой глобальной катастрофы», — напомнил он.

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Саму идею ДСНВ собеседник «360» назвал хорошим начинанием. Однако, по его словам, не все стороны соглашения вели себя корректно после подписания документа.

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«США, впрочем, как и всегда, попытались использовать международные договоренности для обмана России. По факту, последняя версия договора со стороны Соединенных Штатов стала попыткой одностороннего разоружения — второго участника соглашения. Ведь единственное, что сдерживает Запад от прямого нападения на Россию — ядерный потенциал РФ», — сказал Ярошенко.

Он напомнил, что США — не единстванная страна — член НАТО, у которой есть ядерное оружие. Такие боеприпасы также стоят на балансе армий Великобритании и Франции.

«Однако эти страны находятся под полным контролем США как раз через структуры Альянса. Получается, что Соединенные Штаты делали вид, будто они разоружаются, при этом наращивая ядерные потенциалы Франции и Великобритании», — заяви собеседник «360».

РИА «Новости»

По его мнению, своим заявлением о приостановке участия страны в ДСНВ Путин дал четкий сигнал странам Запада.

«По факту этот шаг означает, что РФ ставит точку в попытках НАТО разговаривать с Россией с позиции обмана и превосходства», — пояснил Ярошенко.

Отголоски прошлого

Также он отметил, что в решении Путина прослеживается и последствия Холодной войны.

«После распада СССР Соединенные Штаты в одностороннем порядке назвали себя победителями в этом противостоянии. И это большая ошибка. Своим заявлением Путин призвал США отказаться от такой позиции. В ином случае Россия продолжит гонку ядерных вооружений», — предположил политолог.

По его словам, второй вариант опасен для всего мира, однако только так США можно заставить отказаться от стремления к однополярному миру, во главе которого стоит Америка.