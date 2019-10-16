Путин поставил новую задачу перед ОПК
Для выполнения всех поставленных перед участниками нацпроектов задач требуется техника общей стоимостью шесть триллионов рублей, отметил Путин.
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«Широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения национальных проектов. Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора», — приводит «Интерфакс» слова президента.
На совещании по финансовому оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса в среду Путин подчеркнул, что теперь предприятия ОПК, помимо основной работы, должны заниматься выпуском востребованной внутри страны и за рубежом гражданской продукции.
Президент подчеркнул, что спрос на технику должен быть удовлетворен именно отечественными производителями.