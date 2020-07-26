Путин: постановление Рады о местных выборах противоречит Минским соглашениям

«Выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений „Комплекса мер“ и необходимости его пересмотра», — говорится в сообщении.

Телефонный разговор прошел по инициативе украинской стороны.

Лидеры двух стран позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе, которые вступят в силу 27 июля. Кроме того, Путин и Зеленский обменялись мнениями по поводу пандемии коронавируса.

Верховная рада приняла постановление 15 июля. В документе говорится, что местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Однако они не будут проводиться на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик, неподконтрольных Киеву. Власти Украины многократно говорили, что выборы пройдут там только после того, как они получат контроль над границей.

Народная милиция ДНР перейдет к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля. По этой причине всем военнослужащим запретят использовать любое вооружение, в том числе стрелковое оружие.