Путин напомнил тверскому губернатору о нескольких версиях гибели митрополита Филиппа

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей поспорил с ним об убийстве митрополита Филиппа Малютой Скуратовым. Российский лидер подчеркнул, что это лишь одна из версий его гибели.

Чиновник рассказал главе Российского государства о планах восстановления монастыря Отроч в Твери, где стояла церковь, в которой Малюта Скуратов задушил Филиппа. Путин возразил Рудене и отметил, что это всего лишь одна из версий смерти митрополита. Стенограмму разговора президента с губернатором опубликовал сайт Кремля.

Руденя также попросил руководителя России о распоряжении о праздновании в 2024 году 950-летия Торопца. Путин ответил положительно.

Ранее Путин во время этой беседы сообщил, что у него хороший уровень антител после прививки от коронавируса, которую он сделал еще весной. Неделю назад на встрече с членами «Единой России» президент назвал навязывание вакцинации от SARS-CoV-2 недопустимым.