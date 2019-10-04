Путин посоветовал женщинам при выборе семьи или карьеры брать оба варианта

Совмещать семью и карьеру сложно, но женщинам не стоит бояться совмещать эти две области. С таким заявлением на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» выступил глава государства Владимир Путин.

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В ходе заседания речь зашла об опыте женщин, которые принимали участие в конкурсе «Лидеры России». Одна из участниц заметила, что им удается совмещать заботу о семье, материнство и занятие своим делом. Также она упомянула о том, что в рамках конкурса уже образовался дамский клуб, где вопросы, как все успеть женщины часто задают.

«Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно что спросить: что важнее — сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы», — привело РИА «Новости» слова российского лидера.

Владимир Путин отметил, что сейчас возраст, когда российские девушки выходят замуж вырос и теперь он составляет от 20 до 31 года. Это говорит о том, что молодое поколение женщин сменило свои приоритеты в сторону образования и карьеры.

«Я пришел к одному очень простому выводу: чем больше делаешь, тем больше получается. Конечно, так легче сказать. Я думаю, женщины посмотрят, послушают, скажут: ты сам попробуй и это, и это, и это», — заявил Путин со смехом, но при этом отметил, что прекрасно знает, как это сложно. Но образовавшийся дамский клуб — это реальная помощь и источник советов как сделать так, чтобы все получалось вовремя и качественно.

«Это очень важно, правда. Это здорово», — заявил российский президент.

Средний возраст вступления в брак среди россиянок за последние восемь лет значительно вырос. Это объясняют отсутствием собственного жилья, желание получить образование, построить карьеру или просто пожить для себя. Насколько это правильная позиция и не скрывается за этими словами что-то еще — разбирался «360».