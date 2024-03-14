14 марта 2024, 21:33
Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области
Путин посмертно наградил замглавы Краснояружского района Белгородской области
Президент России Владимир Путин посмертно наградил заместителя главы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко медалью «За отвагу». В декабре 2023 года машина чиновника подорвалась на мине. Указ о награждении появился на портале правовой информации.
«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью „За отвагу“ Бородаенко Игоря Васильевича — заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области — секретаря Совета безопасности (посмертно)», — сказано в указе.
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В декабре прошлого года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели замглавы Краснояружского района Игоря Бородаенко. За три дня до этого машина чиновника подорвалась на мине в районе хутора Высокий.
Борадаенко находился в автомобиле вместе с главой администрации Вязовского сельского поселения Галиной Пащенко. Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу. Спустя несколько дней от полученных ранений Игорь Бородаенко скончался.
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Владимир Путин
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