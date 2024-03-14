Власть 14 марта 2024, 21:33 Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области Путин посмертно наградил замглавы Краснояружского района Белгородской области РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин посмертно наградил заместителя главы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко медалью «За отвагу». В декабре 2023 года машина чиновника подорвалась на мине. Указ о награждении появился на портале правовой информации.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью „За отвагу“ Бородаенко Игоря Васильевича — заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области — секретаря Совета безопасности (посмертно)», — сказано в указе.

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В декабре прошлого года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели замглавы Краснояружского района Игоря Бородаенко. За три дня до этого машина чиновника подорвалась на мине в районе хутора Высокий.

Борадаенко находился в автомобиле вместе с главой администрации Вязовского сельского поселения Галиной Пащенко. Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу. Спустя несколько дней от полученных ранений Игорь Бородаенко скончался.