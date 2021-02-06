Путин посмертно наградил орденом Мужества пилотов разбившегося в 2017 году самолета

Награду пилоты получили за мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Самолет L-410 «Хабаровских авиалиний» потерпел крушение 15 ноября 2017 года около села Нелькан. При заходе на посадку борт стал заваливаться набок и в результате столкнулся с землей.

Погибли находившиеся на борту шесть человек. Выжила только трехлетняя девочка, которую крепко закрепила в кресле сопровождавшая ее учительница. Когда самолет начал падать, женщина прикрыла ребенка собой.



Прибывшие на место спасатели передали девочку медикам. У нее диагностировали перелом голеностопа и черепно-мозговую травму.

После крушения самолета следователи завели уголовное дело по факту аварии. В ведомстве заявили, что рассматривали две версии крушения: ошибку пилотирования или технические неисправности.