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    06 февраля 2021, 19:36

    Путин посмертно наградил орденом Мужества пилотов разбившегося в 2017 году самолета

    Анатолий Минкин

    Погибшие в 2017 году при крушении самолета около села Нелькан пилоты «Хабаровских авиалиний» Александр Зуев и Игорь Шумаков посмертно награждены орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
    Путин посмертно наградил орденом Мужества пилотов разбившегося в 2017 году самолета

    Награду пилоты получили за мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

    Самолет L-410 «Хабаровских авиалиний» потерпел крушение 15 ноября 2017 года около села Нелькан. При заходе на посадку борт стал заваливаться набок и в результате столкнулся с землей.

    Погибли находившиеся на борту шесть человек. Выжила только трехлетняя девочка, которую крепко закрепила в кресле сопровождавшая ее учительница. Когда самолет начал падать, женщина прикрыла ребенка собой.

    Прибывшие на место спасатели передали девочку медикам. У нее диагностировали перелом голеностопа и черепно-мозговую травму.

    После крушения самолета следователи завели уголовное дело по факту аварии. В ведомстве заявили, что рассматривали две версии крушения: ошибку пилотирования или технические неисправности.