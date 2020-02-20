Путин посмеялся над мемом про правительство и нашел ошибку. Видео
Во время интервью журналист ТАСС Андрей Ванденко рассказал президенту России Владимиру Путину, что в Сети есть огромное количество мемов и шуток про правительство.
«Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство», — сказал журналист и показал мем на iPad.
Путин ответил, что шутка «смешная», но подметил ошибку на картинке. «А чего это оно распустилось в парламенте, я не понимаю», — сказал президент.
Потом Путин добавил, что, скорее всего, создатель мема просто поставил ту картинку, которую нашел в Сети.
«Интернет, знаете, это, конечно, интересная штука, но не всегда точная», — заключил он.
Автор шутки сразу же нашелся, им оказался пользователь Twitter под ником SkiperKakao. После выхода интервью он написал ироничный пост.