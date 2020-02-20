Путин посмеялся над мемом про правительство и нашел ошибку. Видео

Мемы появляются в Сети каждый день, а самые удачные обсуждают и репостят миллионы пользователей. Одна такая шутейка дошла до Путина. Президенту показали мем про распустившееся правительство. Глава страны юмор оценил.

Во время интервью журналист ТАСС Андрей Ванденко рассказал президенту России Владимиру Путину, что в Сети есть огромное количество мемов и шуток про правительство.

«Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство», — сказал журналист и показал мем на iPad.

Путин ответил, что шутка «смешная», но подметил ошибку на картинке. «А чего это оно распустилось в парламенте, я не понимаю», — сказал президент.

Потом Путин добавил, что, скорее всего, создатель мема просто поставил ту картинку, которую нашел в Сети.

«Интернет, знаете, это, конечно, интересная штука, но не всегда точная», — заключил он.

Автор шутки сразу же нашелся, им оказался пользователь Twitter под ником SkiperKakao. После выхода интервью он написал ироничный пост.