Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками
Один из участников встречи рассказал, что готовится переехать «всем семейством» вместе с тещей в строящийся во Владимирской области новый город Доброград.
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«И тещу хотите взять? У вас хорошая семья», — пошутил в ответ российский лидер.
Также на встрече председатель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский сначала пожаловался на большое количество нелегальных золотодобытчиков, а после пригласил президента попробовать свои силы в старательском промысле.
Сначала Владимир Путин пошутил, не примут ли его за нелегального золотодобытчика и не обратятся ли власти в соответствующие органы. Но после того, как его еще раз пригласили приехать и посмотреть, как выполняются его поручения, российский лидер пообещал приехать.
Восточный экономический форум проходит на острове Русский близ Владивостока. Сегодня его последний день.