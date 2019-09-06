  • Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками

    06 сентября 2019, 12:49

    Анатолий Минкин

    Встреча президента России Владимира Путина с представителями общественности на Восточном экономическом форуме прошла в непринужденной обстановке. Российский лидер пошутил во время беседы. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками

    Один из участников встречи рассказал, что готовится переехать «всем семейством» вместе с тещей в строящийся во Владимирской области новый город Доброград.

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    «И тещу хотите взять? У вас хорошая семья», — пошутил в ответ российский лидер.

    Также на встрече председатель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский сначала пожаловался на большое количество нелегальных золотодобытчиков, а после пригласил президента попробовать свои силы в старательском промысле.

    Сначала Владимир Путин пошутил, не примут ли его за нелегального золотодобытчика и не обратятся ли власти в соответствующие органы. Но после того, как его еще раз пригласили приехать и посмотреть, как выполняются его поручения, российский лидер пообещал приехать.

    Восточный экономический форум проходит на острове Русский близ Владивостока. Сегодня его последний день.