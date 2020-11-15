Путин пошутил про свое кресло на совещании с военными

Президент России Владимир Путин провел очное совещание с военными. Его кресло поставили на большом расстоянии от участников встречи. Российский лидер задался шутливым вопросом, почему так произошло — потому что военные его боятся или это просто мера безопасности в пандемию.

«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» — сказал Путин. Министр обороны Сергей Шойгу ответил: «Владимир Владимирович, мы вас боимся».

Встреча Путина с военными и представителями оборонно-промышленного комплекса прошла в его загородной резиденции.

На ней обсуждали вопросы по ядерному оружию, поэтому участникам была необходима личная встреча. Видеоконференция не подходит для секретных совещаний.