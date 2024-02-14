Власть 14 февраля 2024, 21:25 Путин пошутил об одной способности русского человека Путин пошутил, что русский человек может пить и с дрожащими руками РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин рассказал участникам Форума «Технологии будущего» о необычных способностях русского человека, пошутив, что тот способен пить даже с дрожащими руками. Видео с цитатой главы государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может», — заявил глава государства.

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В качестве примера Путина привел сценическую миниатюру Ленинградского академического Большого драмтеатра, в которой актер Евгений Лебедев сыграл человека, которому дрожащие руки мешали опохмелиться. Его персонаж нашел выход из положения, привязав руку полотенцем к стакану.

Ранее российский лидер выступил за расширение исследовательских медицинских центров, чтобы они стали центрами знаний для организаций российского здравоохранения и источником внедрения современных способов лечения и диагностики.

Глава государства также поставил задачу перенастроить систему здравоохранения в России, изменив принципы и подходы к ее работе.