Путин пошутил об излишней бюрократии и забрал у Пескова документы

Один из участников встречи с руководством Агентства стратегических инициатив должен был передать документы президенту России Владимиру Путину, но не решился передать бумаги лично в руки. Глава государства отнесся к ситуации с юмором.

Путин пошутил о предельном возрасте политика Подробнее

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай», — с шуткой попросил Путин одного из руководителей АСИ Дмитрия Пескова.

Перед этим бизнесмен рассказал главе государства о новом проекте, связанном с разработкой небольших спутников, и решил отдать документы через Пескова.

В ходе встречи Путин как раз поднял вопрос бюрократии и призвал к максимальной «разбюрократизации», чтобы начинающие предприниматели могли свободно заниматься бизнесом.

Он также подчеркнул, что в стране есть большое количество талантливых молодых людей, которые могут заниматься своим делом. Поэтому необходимо «пойти на определенные шаги, связанные с либерализацией» в этой сфере.