Путин пошутил о вине летучих мышей в пандемии

Ситуацию со сложным положением учреждений культуры обсудили в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным члены уполномоченного совета. Участники отметили, что из-за пандемии цирки ничего не зарабатывают и не могут обеспечить кормом животных, которые находятся на довольствии.

В ответ президент пошутил о том, что в сложившейся ситуации вины животных нет. Видео с заседания опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

«Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши? Тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», — заявил Владимир Путин.

Участники заседания попросили российского лидера выделить средства для цирков, чтобы они могли прокормить животных. Президент пообещал, что поможет.

По одной из версий, вызвавший пандемию коронавирус появился от летучих мышей. На человека он перешел через промежуточное звено, которое так пока и не установили.

Всемирная организация здравоохранения заявляла, что именно летучие мыши стали основным экологическим резервуаром, где сформировался возбудитель, который привел к массовым заражениям.