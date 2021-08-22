Путин пошутил о стиле работы Лаврова

МИД России занимает активную позицию на мировой арене, а российские дипломаты работают максимально прагматично в национальных интересах страны. Иногда Сергею Лаврову приходится напоминать, что он министр иностранных дел, а не глава Минобороны, пошутил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами партии «Единая Россия».

«Большой тайной не будет, что наше дипломатическое ведомство занимает очень активную наступательную позицию. Иногда мне приходится даже напомнить [Сергею Лаврову], что он не министр обороны, а иностранных дел», — цитирует РИА «Новости» российского лидера.

Он подчеркнул, что российская дипломатическая служба сейчас работает очень прагматично в национальных интересах государства.

Ранее Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу приняли участие в праздничной церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе под патриотическую песню «Славься» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя».