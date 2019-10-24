Путин пошутил о России в рейтинге легкости ведения бизнеса
«Вы ведете себя нескромно, вы с 28 места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го — как раз на 28-е. Мы заняли ваше место», — пошутил Путин, разговаривая с исполняющим обязанности президента Маврикия. Парамасивум Пиллая Ваяпури шутку принял и поддержал.
В рейтинге, который ежегодно составляют эксперты Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC), действительно, Россия переместилась на несколько строчек вверх относительно показателей прошлых лет. Так, в 2006 году наша страна была в списке на 96-м месте, потом упала к 2011 году на 123-ю строчку. После этого Россия неуклонно улучшала свои показатели. в 2012 году она была на 120-м месте в мировом рейтинге, потом поднялась на 112-е, 92-е и, наконец, на 31-е место в общем зачете, а вот теперь и на 28-е.
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Маврикий 28-ю строчку в рейтинге Doing Business занимал в 2015 году. С тех пор страна постепенно улучшала показатели, оказавшись в прошлом году на 20-м, а вот теперь уже и на 13-м месте списка.
Первая тройка, кстати, многие годы остается неизменной. В топе рейтинга из года в год ротируются Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг. Замыкают рейтинг Сомали и Эритрея.