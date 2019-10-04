Путин пошутил о пишущих только о негативе журналистах

Владимир Путин рассказал, что у него есть знакомый, который в приятельских отношениях с главным редактором одного издания.

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Это знакомый пригласил журналистов на открытие нового моста. Но никто не приехал. В итоге знакомый начал ругаться со своим приятелем — главным редактором, который не прислал никого из сотрудников своей редакции.

«Он говорит: „Ну, а что присылать? Если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали, а так построили — ну и построили, молодцы“», — рассказал президент.

Путин пояснил, что позитивные вещи действительно важно показывать, но при этом нужно не хвалиться. Это полезно, так как дает реальные основания и дополнительную мотивацию для дальнейших шагов в направлении созидания.