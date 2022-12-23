Власть 23 декабря 2022, 13:44 Путин посетит в Туле производство для нужд СВО Президент Путин в Туле займется вопросами обеспечения потребностей ВС РФ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Тулу. Глава государства запланировал встречу с руководителями оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил», — сказал Песков, прокомментировав предстоящую рабочую поездку.

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По его словам, главным будет вопрос потребности в военной технике и боеприпасах у частей, которые принимают участие в спецоперации.

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Песков рассказал, что российский лидер посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, где изготавливают высокоточное оружие и различные системы.

После осмотра предприятия Владимир Путин проведет совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Сопровождать президента в поездке будет губернатор Тульской области Алексей Дюмин.