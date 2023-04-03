Власть 03 апреля 2023, 19:34 Путин посетит Тулу с рабочей поездкой 4 апреля Президент Путин отправится в Тулу и обсудит с Госсоветом ситуацию в промышленности РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин посетит Тулу 4 апреля с рабочим визитом, рассказали в Кремле. Глава государства осмотрит одно из предприятий, а также обсудит с членами Госсовета ситуацию в промышленности, сообщил ТАСС.

По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин побывает на заводе «Тулажелдормаш». Это предприятие — одно из крупнейших производителей тяжелой путевой техники для строительства и содержания железнодорожных путей.

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В ходе визита глава государства проведет заседание президиума Госсовета. Оно состоится в режиме видеосвязи. Президент обсудит развитие российской промышленности в условиях введенных против страны санкций.

В марте Владимир Путин посетил Мариуполь. Он прилетел туда на вертолете, после чего проехал по городским улицам за рулем автомобиля. Президент осмотрел береговую линию, здание театра и другие восстанавливаемые объекты. Позже он рассказал, что эта поездка назрела давно — на примере Мариуполя Путин хотел посмотреть, как идут восстановительные работы в новых регионах страны.