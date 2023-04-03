03 апреля 2023, 19:34
Путин посетит Тулу с рабочей поездкой 4 апреля
Президент Путин отправится в Тулу и обсудит с Госсоветом ситуацию в промышленности
Президент Владимир Путин посетит Тулу 4 апреля с рабочим визитом, рассказали в Кремле. Глава государства осмотрит одно из предприятий, а также обсудит с членами Госсовета ситуацию в промышленности, сообщил ТАСС.
По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин побывает на заводе «Тулажелдормаш». Это предприятие — одно из крупнейших производителей тяжелой путевой техники для строительства и содержания железнодорожных путей.
Реклама
В ходе визита глава государства проведет заседание президиума Госсовета. Оно состоится в режиме видеосвязи. Президент обсудит развитие российской промышленности в условиях введенных против страны санкций.
В марте Владимир Путин посетил Мариуполь. Он прилетел туда на вертолете, после чего проехал по городским улицам за рулем автомобиля. Президент осмотрел береговую линию, здание театра и другие восстанавливаемые объекты. Позже он рассказал, что эта поездка назрела давно — на примере Мариуполя Путин хотел посмотреть, как идут восстановительные работы в новых регионах страны.
Владимир Путин
Реклама
Реклама