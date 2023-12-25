Важное 25 декабря 2023, 15:03 Путин посетит «Северную верфь» в Петербурге и поучаствует в подъеме флагов на кораблях Песков: Путин поднимет флаг на фрегате «Адмирал Головко» в Петербурге РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин посетит территорию судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, где поучаствует в подъеме флагов на кораблях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Сегодня президент работает в Санкт-Петербурге», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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По его словам, в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и вице-премьера Дениса Мантурова Путин примет участие в поднятии флага на фрегате «Адмирал Головко». Посредством видеоконференции президент примет церемонию поднятия флага на кораблях «Наро-Фоминск» и «Лев Чернавин», которые поступают в состав ВМФ.

Также Владимир Путин проведет отдельную встречу с Сергеем Шойгу, добавил пресс-секретарь президента.

После этих мероприятий состоится саммит Высшего Евразийского экономического совета, участником которого станет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он уже прибыл в Петербург.