Власть 28 августа 2023, 12:40 Путин посетит мастерскую управления «Сенеж» в Подмосковье 1 сентября — СМИ «Ведомости»: президент Путин посетит мастерскую управления «Сенеж» 1 сентября Мастерская управления «Сенеж»

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Российский президент Владимир Путин может 1 сентября приехать с визитом в мастерскую управления «Сенеж». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух своих близких к администрации главы государства источника.

По данным издания, именно там могут пройти все мероприятия, которые посвятят Дню знаний. Один из собеседников газеты не исключил, что президент пообщается с участниками проектов. Также ему могут показать новые корпуса, появившиеся в «Сенеже».

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пока не подтвердил информацию о готовящейся поездке в мастерскую. Он сказал, что о мероприятиях Путина 1 сентября Кремль сообщит своевременно.

Мастерская управления «Сенеж» — это образовательный центр президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ). В ее рамках представители государства и молодые люди работают вместе над важными проектами. «Сенеж» находится около Солнечногорска в Подмосковье. В начале сентября в мастерской завершится молодежный форум «Территория смыслов».