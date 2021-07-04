Путин посетит Кузбасс на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить Кузбасс. Он примет участие в праздниках, которые пройдут в честь 300-летия Кемеровской области.

Об этом сообщил телеканал «Россия 1». Телеканал уточнил, что российский лидер отправится туда с рабочим визитом. Однако в рамках поездки он примет участие в праздничных мероприятиях, которые приурочены к юбилею региона.

Кроме того, до конца следующей недели Путин собирается провести встречу с конкурсантами мероприятия «Большая перемена», а также заседание с правительством России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия жестко ответит в случае повторения ситуации с эсминцем из Британии. Он заявил, что российская разведка уже знает, кто несет ответственность за эту ситуацию. Кроме того, Россия знает, что такие провокации планируются «у старших товарищей за океаном».

С помощью таких действий зарубежные страны пытаются найти слабые места в отслеживании Россией своих границ и реагировании на подобные ситуации.