Путин посетит Белоруссию в октябре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласовал визит его коллеги, Владимира Путина, в Минск. Президент РФ приедет в Белоруссию в октябре на саммит СНГ.

«Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве — прим. ред.), [договорились, что] перед Высшим госсоветом он (Владимир Путин — прим. ред.) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ… и мы обсудим конкретику», — сказал Лукашенко. Его процитировало агентство БелТА.

Белорусский лидер отметил, что 9 сентября на встрече в Кремле обсудил с президентом РФ основные направления нашего сотрудничества двух стран, которые выражаются в 28 союзных программах». Также были подняты вопросы экономики, нефти, газа.

«А потом мы по предложению Владимира Владимировича вернулись к нему в кабинет, чаю попили и затянула нас конкретика. От строительства объектов, [в том числе космодром Восточный], заканчивая вопросом вооружений», — добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал о переговорах с Россией по поставкам С-400.