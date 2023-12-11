Власть 11 декабря 2023, 15:09 Путин посетит Архангельск и Северодвинск 11 декабря Представитель Кремля Песков: Путин посетит Архангельск и Северодвинск 11 декабря РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин сегодня, 11 декабря, посетит Архангельск и Северодвинск. Об этом РИА «Новости» рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, это так», — отметил представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, состоится ли этот визит.

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Информация о возможном приезде главы государства в Архангельск появилась в СМИ еще на прошлой неделе. Официального подтверждения этой информации на тот момент не было.

Тем не менее в преддверии визита портал 29.ru собрал темы, на которые северяне хотели бы обратить внимание президента. В список попали, в частности, строительство мусоросортировочного комплекса в Коряжме; отсутствие инфраструктуры в 164-м квартале в Северодвинске, где выделили земельные участки многодетным семьям; а также проблема расселения по программе комплексного развития территорий (часть жителей попросили президента внести поправки в соответствующий закон, чтобы их жилищные условия не менялись к худшему).