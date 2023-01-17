Власть 17 января 2023, 15:39 Путин посетит 18 января Обуховский завод концерна «Алмаз-Антей» Кремль: президент Путин приедет на Обуховский завод концерна «Алмаз-Антей» 18 января РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин 18 января совершит рабочую поездку в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, в ходе которой осмотрит цеха Обуховского завода. Предприятие входит в состав концерна «Алмаз-Антей». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ Владимир Путин осмотрит цеха входящего в концерн „Алмаз-Антей“ Обуховского завода и побеседует с рабочими предприятия», — сказано в сообщении.

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Президент также будет участвовать в памятных мероприятиях, которые посвящены 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

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Ранее стало известно, что подмосковные ветераны — жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату к очередной годовщине освобождения города. Деньги поступят им на счет автоматически.

Как сообщили власти Санкт-Петербурга, город подготовил свыше 160 мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады города. В частности, в школах состоятся уроки памяти. Об этом написал «Петербургский дневник».