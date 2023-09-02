Власть 02 сентября 2023, 13:58 Путин посетил школу в селе Тургиново, построенную в сжатые сроки Путин посетил новую школу в Тверской области и ознакомился с досуговым центром РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин во время поездки в село Тургиново в Калининском муниципальном округе Тверской области посетил школу. Глава государства пообщался с преподавателями и осмотрел новый культурно-досуговой центр. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки», — указал пресс-секретарь президента.

Реклама

Учебное учреждение рассчитано на 300 мест. Российский лидер ознакомился со всей инфраструктурой во время общения с преподавателями. Глава государства также посетил новый культурно-досуговой центр «Тургиновский».

В поездке 1 сентября президента сопровождал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Путин высоко оценил качество выполненных строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они выполнили работы в сжатые сроки», — сообщил Песков.

Он указал, что перед отъездом российский лидер успел пообщаться с жителями села, которые вышли поприветствовать его на улице.

В День знаний премьер-министр Михаил Мишустин также посетил одну из школ. В московском учебном заведении глава правительства провел урок математики в 7-м классе.