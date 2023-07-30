Власть 30 июля 2023, 15:46 Путин посетил Кронштадт вместе с лидерами африканских стран Президент Путин прибыл на катере в Кронштадт вместе с лидерами стран Африки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин после военно-морского парада в Санкт-Петербурге посетил Кронштадт. Его сопровождали лидеры ряда африканских стран, также присутствовавшие на мероприятии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России вместе с присутствовавшими на параде африканскими лидерами посетил также Кронштадт, прибыв туда на катере», — отметили на сайте.

Реклама

В прогулке приняли участие президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гоита, лидер Эритреи Исайяс Афеворки и глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, уточнил ТАСС. Перед этим Владимир Путин коротко пообщался с каждым из них на центральной трибуне.

На катере также присутствовали главы делегаций Судана, Танзании и Экваториальной Гвинеи. Все они участвовали в саммите «Россия — Африка» 27–28 июля.

Президент России традиционно принял Главный военно-морской парад в День ВМФ, 30 июля. Путин выступил с речью, в которой вспомнил историю российского флота, рассказал о том, как он развивается сейчас, похвалил и поздравил моряков.