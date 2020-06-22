«Для нас память о Великой Отечественной священна». Путин выступил в главном храме Вооруженных сил
«Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа. <…> Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, всеми силами приближал победу, абсолютно священна», — сказал глава государства, выступая перед собравшимися.
Храм Вознесения Христова находится в Московской области, на территории парка «Патриот». Его воздвигли за 598 дней за счет пожертвований. Их сбор организовало Минобороны РФ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В главном храме Вооруженных сил РФ 14 июня побывал и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который освятил церковь. Участие в церемонии приняли министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, представители армейских структур и священники.