«Для нас память о Великой Отечественной священна». Путин выступил в главном храме Вооруженных сил

Президент РФ Владимир Путин побывал в главном храме Вооруженных сил России. Его построили меньше чем за два года и недавно освятили. «360» вел трансляцию с места событий.

«Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа. <…> Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, всеми силами приближал победу, абсолютно священна», — сказал глава государства, выступая перед собравшимися.

Храм Вознесения Христова находится в Московской области, на территории парка «Патриот». Его воздвигли за 598 дней за счет пожертвований. Их сбор организовало Минобороны РФ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В главном храме Вооруженных сил РФ 14 июня побывал и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который освятил церковь. Участие в церемонии приняли министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, представители армейских структур и священники.